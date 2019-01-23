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Україна встановила рекорд з аграрного експорту

Новини » Економіка    23.01.2019 - 22:45
Україна встановила рекорд з аграрного експорту
Фото: експорт борошна (pzcu.gov.ua)

Левову частку експорту формують зернові культури

Український аграрний експорт у 2018 році зріс на 880 млн доларів порівняно з 2017 роком та сягнув нового рекорду - 18,8 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як зазначили в прес-службі, експорт продукції рослинництва збільшився на 762 млн доларів до 17,4 млрд доларів. Вартість експорту продукції тваринництва зросла на 118 млн доларів до 1,4 млрд доларів.

У минулому році левову частку українського аграрного експорту традиційно формували зернові культури, з часткою 38,4%, олії - 23,3% та насіння олійних культур - 10,2%.

За даними міністерства, найбільшими покупцями українських аграрних та харчових товарів в 2018 році стали: Індія, куди було експортовано продукції АПК на 1,8 млрд доларів, Китай - 1,2 млрд доларів, Нідерланди - 1,2 млрд доларів, Іспанія - 1,04 млрд доларів та Єгипет - 888 млн доларів.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-грудні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло на 7,8%. Таким чином, зростання за 2018 рік стало максимальним за останні п'ять років.

Зазначимо, що за даними Національного банку України, в листопаді 2018 року зростання обсягів експорту продовольчих товарів прискорилося до 27,2% р/р, досягши історичного рекорду (2,1 млрд доларів) і забезпечивши майже 53% усього експорту товарів з України.

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