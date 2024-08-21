К эксплуатации в ВСУ допустили около 20 образцов спецтехники для перевозки тяжелого вооружения

Как сообщается, в частности, с начала широкомасштабного вторжения России автопарк специализированной техники ВСУ усилили тяжеловозные транспортные полуприцепы (так называемые "тралы"), седельные и обычные автотягачи производства известных автомобильных концернов США, Европы, Азии. А также - продукция отечественных предприятий.

В ведомстве отметили, что седельные автотягачи и тяжелые прицепы необходимы для транспортировки различных видов вооружения и боевой техники: танков, самоходных артиллерийских установок, боевых бронированных машин, других габаритных грузов военного назначения.

Использование специальной автотехники для перевозки крупногабаритных грузов позволяет войскам при необходимости оперативно перемещать бронетехнику и другое тяжелое оборудование из одной точки в другую.

Такой способ логистики позволяет, в частности, экономить ценный собственный моторесурс тяжелой бронетехники. Кроме того, тяжеловозная автотехника обеспечивает надежную доставку поврежденной "брони" на ремонтные базы.