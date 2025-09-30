Эксплуатация детей в Донецке: заработала новая схема оккупационной власти
На временно оккупированной территории Донецка детей вынуждают выполнять задачи, которые никак не связаны с учебой. Школьников и студентов заставляют носить воду для так называемых "ветеранов СВО" и маломобильных людей, фактически превращая их в бесплатную рабочую силу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.
Вместо того чтобы уделять время урокам и развитию, подростков в Донецке направляют на выполнение бытовых поручений. Учебные заведения фактически перекладывают на учеников задачу по доставке воды, что нарушает право молодежи на образование и нормальное детство.
Последствия политики оккупантов
Местная инфраструктура в Донбассе годами разрушалась российскими военными. Теперь гуманитарный кризис пытаются "закрыть" за счет труда детей. Такая практика показывает, как оккупационная администрация прикрывает собственные провалы лозунгами о "заботе".
Эксплуатация под видом помощи
Привлечение школьников и студентов к подобным заданиям подрывает их здоровье и безопасность. Фактически это еще один способ эксплуатации молодежи, которую лишают права на нормальную жизнь.
Истории о том, как детей используют в качестве рабочей силы, становятся дополнительными свидетельствами преступлений на оккупированных территориях. Общественные организации призывают фиксировать факты подобных нарушений и передавать данные для дальнейшего расследования.
Напоминаем, что Россия нашла новый способ "решения" водного кризиса на временно захваченных территориях Донбасса — оккупанты фактически полагаются на природные осадки и ждут, что осенью и зимой дожди восполнят дефицит воды.
Отметим, что российский лидер Владимир Путин пообещал россиянам, воюющим против Украины, по два гектара земли на оккупированных территориях, что подчеркивает колониальную сущность агрессивной политики Кремля.