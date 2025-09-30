На тимчасово окупованій території Донецька дітей змушують виконувати завдання, які ніяк не пов'язані з навчанням. Школярів і студентів змушують носити воду для так званих "ветеранів СВО" і маломобільних людей, фактично перетворюючи їх на безплатну робочу силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.

Замість того щоб приділяти час урокам і розвитку, підлітків у Донецьку направляють на виконання побутових доручень. Навчальні заклади фактично перекладають на учнів завдання з доставки води, що порушує право молоді на освіту та нормальне дитинство.

Наслідки політики окупантів

Місцева інфраструктура на Донбасі роками руйнувалася російськими військовими. Тепер гуманітарну кризу намагаються "закрити" внаслідок праці дітей. Така практика показує, як окупаційна адміністрація прикриває власні провали гаслами про "турботу".

Експлуатація під виглядом допомоги

Залучення школярів і студентів до подібних завдань підриває їхнє здоров'я та безпеку. Фактично це ще один спосіб експлуатації молоді, яку позбавляють права на нормальне життя.

Історії про те, як дітей використовують як робочу силу, стають додатковими свідченнями злочинів на окупованих територіях. Громадські організації закликають фіксувати факти подібних порушень і передавати дані для подальшого розслідування.