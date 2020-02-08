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Експерти США очікують дозвіл на в'їзд до Китаю для боротьби з коронавірусом

Новини » В світі     08.02.2020 - 12:43
Експерти США очікують дозвіл на в'їзд до Китаю для боротьби з коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Китай ще не дав дозвіл на в'їзд групі ВООЗ

Експерти США з інфекційних хвороб очікують дозволу на в'їзд від влади Китаю для боротьби з епідемією коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили в посольстві США в Китаї, експерти США будуть включені до складу групи Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка повинна відправитися до Китаю для вивчення коронавірусу і методів боротьби з ним.

"Сполучені Штати високо цінують зусилля Китаю і постійну координацію з представниками охорони здоров'я у всьому світі. Ці експерти в США мають великий досвід роботи зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я по боротьбі з різними спалахами і епідеміями інфекційних захворювань, включаючи Эболу, пташиний грип та атипову пневмонію", - заявили в посольстві США.

За словами джерела у ВІЗ в Женеві, на даний момент очікується відповідь Китаю щодо команди, яка повинна бути спрямована в країну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники ВООЗ вирушать в Китай на цьому тижні для розслідування спалаху коронавірусу. Візит ВООЗ може включати експертів США.

Зазначимо, станом на 8 лютого, у світі лабораторно підтверджені 34 909 випадків захворювань новим коронавірусом 2019-nCoV. З них 724 закінчилися смертю. При цьому 71% всіх випадків інфікування зафіксовані в одній провінції Китаю Хубей.

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