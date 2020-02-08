Эксперты США ожидают разрешение на въезд в Китай для борьбы с коронавирусом

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Китай еще не дал разрешение на въезд группе ВОЗ

Эксперты США по инфекционным болезням ожидают разрешения на въезд от властей Китая для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в посольстве США в Китае, эксперты США будут включены в состав группы Всемирной организации здравоохранения, которая должна отправиться в Китая для изучения коронавируса и методов борьбы с ним.

"Соединенные Штаты высоко ценят усилия Китая и постоянную координацию с представителями здравоохранения во всем мире. Эти эксперты в США имеют большой опыт работы со Всемирной организацией здравоохранения по борьбе с различными вспышками и эпидемиями инфекционных заболеваний, включая Эболу, птичий грипп и атипичную пневмонию", - заявили в посольстве США.

По словам источника в ВОЗ в Женеве, на данный момент ожидается ответ Китая относительно команды, которая должна быть направлена в страну.

Напомним, ранее сообщалось, что представители ВОЗ отправятся в Китай на этой неделе для расследования вспышки коронавируса. Визит ВОЗ может включать экспертов США.

Отметим, по состоянию на 8 февраля, в мире лабораторно подтверждены 34 909 случаев заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV. Из них 724 закончились смертью. При этом 71% всех случаев инфицирования зафиксированы в одной провинции Китая - Хубэй.