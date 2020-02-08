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У Франції підтвердили п'ять нових випадків зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     08.02.2020 - 11:32
У Франції підтвердили п'ять нових випадків зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

На сьогодні у Франції підтверджено 11 випадків захворювання коронавірусом

Міністр охорони здоров'я Франції Агнес Бузін заявила, що у Франції було підтверджено п'ять нових випадків зараження коронавірусом 2019-nCov. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За її словами, ці люди - чотири дорослих та одна дитина були госпіталізовані в регіоні Рона-Альпи. Влада в даний час відстежують з ким вони могли контактувати.

Також скасовується, що серед захворілих один громадянин Великобританії.

На сьогодні у Франції підтверджено 11 випадків захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, станом на 8 лютого число жертв коронавіруса в Китаї зросла до 722 осіб. При цьому підтверджені 34 546 випадку зараження пневмонією, викликаною коронавірусом, лікування все ще проходять 31 744 особи, із них 6101 людина знаходиться у важкому стані, 2050 осіб виписано з лікарень.

Крім того, у зв'язку зі спалахом коронавіруса світ зіткнувся з хронічною нестачею коштів індивідуального захисту. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. За його словами, ВООЗ відправляє набори для тестування вірусу, а також маски, рукавички, респіратори і халати у всі країни.

Додамо, що в китайському місті Ухані, який є епіцентром спалаху нового коронавіруса, померли перші громадяни інших країн. Зазначається, що в лікарні помер 6-річна дитина, громадянин Сполучених Штатів, а також громадянин Японії.

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