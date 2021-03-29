Експерти США вивчають доповідь ВООЗ за підсумками місії в Китай
Сполучені Штати Америки отримали доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками місії в китайське місто Ухань. Документ "ретельно вивчається" американськими експертами.
Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Псакі зазначила, що Вашингтон хоче незалежного та обґрунтованого розслідування виникнення та поширення коронавірусу.
"Доповідь, яка під ембарго, зараз в руках американських експертів з урядових структур... У нас багато експертів в уряді. Ми будемо вивчати цю доповідь ретельно та швидко. Ми почекаємо, поки цей огляд закінчиться, ми ясно дали зрозуміти, що зосереджені на (важливості - ред.) незалежного та обґрунтованого розслідування", - наголосила вона.
Псакі додала, що США тісно контактують з союзниками та партнерами по світу, щоб поділитися своїми думками щодо розслідування та аналізу самого звіту ВООЗ.
Нагадаємо, сьогодні ВООЗ назвала можливі сценарії появи коронавірусу. Експерти організації вважають малоймовірним версію про витік з лабораторії.
Крім того, американські журналісти отримали доступ до поки неопублікованої доповіді ВООЗ. Вони розповіли, що експерти ВООЗ не виключають виникнення коронавірусу за межами Китаю.