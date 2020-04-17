Експерти спрогнозували курс долара до кінця року

Середній курс у 2020 році становитиме 28,85 гривень за долар, наприкінці року - 29,5 гривень за долар. Такі дані містяться у консенсус-прогнозі "Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії", який підготовлений основі припущень співробітників міністерств та приватних компаній.

Згідно з прогнозом, у 2021 році середній курс складе 30,00 гривень за долар, наприкінці року - 30,75 гривень за долар.

Як зазначається в прогнозі, курс долара зросте "внаслідок девальваційних процесів".

У консенсус-прогнозі також наводяться дані урядового макропрогнозу від 29 березня 2020 року, згідно з якими середній курс у 2020 році становитиме 30 гривень за долар, наприкінці року - 29,5 гривень за долар.

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2021 роки розраховано на базі матеріалів, наданих експертами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства фінансів, Національного банку, державних інститутів, інвесткомпаній та банків. Всі прогнози, представлені учасниками опитування, є експертними оцінками фахівців, а не офіційними прогнозами установ.

Нагадаємо, згідно з консенсус-прогнозом "Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії", Україна у 2020 році демонструватиме більш глибоке падіння (на 4,2%), ніж світова економіка, яка за прогнозом МВФ скоротиться на 3,0%.

Відзначимо, перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що в квітні 2020 року на валютному ринку України психологічні настрої змінилися на економічні розрахунки.