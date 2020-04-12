Аналітики прогнозують подальше зниження курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тенденція на ринку продовжиться

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.

За минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,2%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,60 до 27,26 грн (-1,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,42/27,46 до 27,09/27,13 (-1,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,19/27,68 до 27,09/27,47 (-0,3%/-0,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,8% до 1,4% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 6-10 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 327,70 млн доларів і продав 44,50 млн доларів. Таким чином, чиста купівля зросла до 283,2 млн. доларів порівняно з 248,0 млн доларів тижнем раніше.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів. Однак після зміни тренду на ринку НБУ відновив купівлю валюти в резерви.