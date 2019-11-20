Аналітики дали прогноз курс долара до кінця року

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Тенденція до зниження курсу долара збережеться найближчим часом

До кінця 2019 року на валютному ринку буде зберігатися тенденція до зниження курсу долара, а курс може опуститися нижче 24 гривень за долар. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, зараз ми знаходимося в ситуації, "коли йде гра в одні ворота". За його словами, суть її полягає в тому, що на ринку є пропозиція долара і постійний попит на гривні, який щотижня збільшується.

"Це призводить до зниження курсу долара. Така тенденція буде продовжуватися і далі", - констатував він.

Пархоменко вважає, що в разі позитивного рішення МВФ про нову програму з Україною, тенденція до зміцнення гривні посилиться.

"Ми маємо шанси на зміцнення гривні і позначку в 24 гривні за долар ми можемо швидко і легко пройти і вже до Нового року можемо побачити цифри нижче позначки в 24 гривні за долар", - сказав він.

Аналітик нагадав, що МВФ виступає тригером реформ, а в даний момент Україна багато зробила в законодавчому полі на вимогу МВФ.

"У даний момент законодавчих складнощів для прийняття допомоги від МВФ немає, ми в повній мірі виконали наше домашні завдання. Вже ближче до кінця місяця буде ясно рішення по кредиту, як і доля гривні до кінця року", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна досить близько наблизилася до досягнення домовленостей на робочому рівні про нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Гончарук висловив оптимізм щодо термінів і заявив, що прогрес буде точно вже в цьому році.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з керівником місії Роном ван Роденом прибула до Києва в четвер, 14 листопада, і буде працювати протягом тижня.