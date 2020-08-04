Експерти позитивно оцінили бажання Ярославського зайнятися "Мотор Січчю"

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

Експерти переконанні, що Ярославскький з партнерами зможе відновити завод

Без серйозних інвесторів ПАТ "Мотор Січ" могла повторити долю безлічі знищених за останні десятиліття промислових підприємств.

Про це заявив економічний аналітик Борис Кушнірук, коментуючи інформацію про те, що група DCH Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами з Skyrizon про спільний розвиток запорізького авіабудівного заводу.

"Україна самостійно не потягне "Мотор Січ", потрібні міжнародні інвестори. Юридично підприємство вже знаходиться у власності китайських компаній. Ярославський, як успішний бізнесмен, без сумнівів зможе з партнерами відновити завод. Нам необхідно зробити все для того, щоб можливості, які є у "Мотор Січі", які не були знищені, як багато інших об'єктів промислового потенціалу, які у нас гримнув за роки незалежності ", - вважає Кушнірук.

Експерт переконаний, що при існуючому розкладі фігура Ярославського, до того ж, буде сприяти врегулюванню зовнішньополітичної напруженості навколо заводу.

"Мотор Січ" є оператором глобального машинобудівного ринку і тісно інтегрована в систему світових економічних зв'язків, відзначає експерт.

"Ярославський точно не збирається відсиджуватися потім в Україні. Домовленості, які він планує, що не будуть розгойдувати відносини", - говорить Кушнірук.

Своєю чергою, на думку директора Українського аналітичного центру Олександра Охріменко, поява в дискурсі навколо "Мотор Січі" респектабельного українського інвестора в особі Ярославського дозволить президенту і Кабміну з честю вийти з ситуації, яка по суті, порушує права нинішніх китайських власників-інвесторів.

"Такі заводи, як "Мотор Січ", у світі по пальцях можна перерахувати. Будувати літаки можуть одиниці країн, це все, думаю, засвоїли. Але мало, хто знає, що ще складніше будувати двигуни. І, звичайно, держави-лідери світової економіки уважно дивляться на подібні "Мотор Січі" підприємства. З позиції, хто володіє, як прибрати до рук або дати по рукам конкуренту", - відзначає він.

Охріменко додає, що в такому випадку, "фактор Ярославського" - свого роду рятівний круг для української влади.

Нагадаємо, Ярославський - одноосібно володіє багатогалузевою групою DCH. В останні роки активно цікавиться промисловими активами, відомий проектами фінансового оздоровлення і модернізації Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу та ін.

Побудував і володіє компанією-експлуатантом Міжнародного аеропорту "Харків", деякий час володів авіакомпанією "Харківські авіалінії", інвестує в будівництво термінального комплексу нового аеропорту в Дніпрі.

Приватне акціонерне товариство "Мотор Січ" було придбано китайськими компаніями у 2016 році, зараз розвиток підприємства заблоковано рішеннями АМКУ і діями СБУ.

"Мотор Січ" також згадується в контексті торгового протистояння Китаю і США. Держконцерн "Укроборонпром" розглядав можливість входження в статутний капітал "Мотор Січі", проте в червні поточного року з'явилася інформація, що для нього це вже неактуально.