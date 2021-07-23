Експерти позитивно оцінили кадрову політику Нацбанку

Кирило Шевченко не став радикально змінювати штат регулятора, що позитивно відобразилося на результатах роботи. Для порівняння, ексголова НБУ Валерія Гонтарева звільнила 80% співробітників Нацбанку після появи на Інститутській.

За словами члена Ради НБУ Василя Горбаля, Кирило Шевченко отримав великий кредит довіри від Верховної ради.

"Сам ратував за те, щоб головою НБУ був банкір-практик, щоб Національний банк став більш україноцентричним, більш відкритим для українських банків і, відповідно, для клієнтів", - заявив Горбаль.

За словами голови Комітету з питань фінансової, податкової і митної політики Данила Гетманцева, під керівництвом Шевченка НБУ веде зважену політику, що підтверджує облікова ставка, золотовалютні резерви і кредитна політика.

"Задоволені тим, що Шевченко робить в Національному банку, тим що взагалі все правління робить в Національному банку", - сказав він.

Проте напередодні керівник та 9 співробітників Департаменту ліцензування Національного банку оголосили про відставку через неможливість працювати в умовах "централізації прийняття рішень в одних руках". Згодом вони попросили голову НБУ відтермінувати його до 1 вересня, наслідком чого стане блокування пошуку нових кадрів.

"Національний банк вимушений відтермінувати початок конкурсного добору кандидатів на посаду директорів відповідних департаментів та підбору кандидатів на решти посад - допоки вони не стануть вакантними", - йдеться у повідомленні.

Політолог Дмитро Марунич впевнений, що банкіри стали заручниками чужих політичних ігор.

"Мабуть, усвідомивши перспективи обіцяного працевлаштування від Катерини Рожкової, "щойно звільнені" як під копірку написали заяви про відкликання дати останнього дня - 15 червня і поголовно взяли відпустки до 1 вересня”, - зазначив політолог.