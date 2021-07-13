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Заступником голови НБУ призначений Ніколайчук. Що про нього відомо

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Україна, Вівторок 13 липня 2021 12:27
Заступником голови НБУ призначений Ніколайчук. Що про нього відомо Фото: Сергій Ніколайчук призначений заступником голови НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рада Національного банку України призначила заступником голови НБУ Сергія Ніколайчука. Він замінив на цій посаді Дмитра Сологуба, в якого закінчився термін повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Кандидатуру Ніколайчука подав голова НБУ Кирило Шевченко.

Як зазначив голова НБУ, Ніколайчук - досвідчений професіонал, який має значний практичний досвід роботи не лише в Національному банку, а й управлінцем у Міністерстві економіки та на фінансовому ринку. "Він зробив значний внесок у впровадження режиму інфляційного таргетування в Україні, розроблення системи прийняття рішень із монетарної політики на основі правил, а також розбудову науково-дослідницької функції в центробанку", - додав голова НБУ.

Шевченко прокоментував звільнення Сологуба: "Вибудувана функція із забезпечення цінової та фінансової стабільності з метою сприяння сталому економічному розвитку України впевнено пройшла випробування коронакризою і довела свою ефективність. Я дякую Дмитру Сологубу за вагомий внесок у здійснені реформи".

Ніколайчук відповідатиме за роботу блоку "Монетарна стабільність", до якого належать: Департамент монетарної політики та економічного аналізу, Департамент статистики та звітності, Департамент фінансової стабільності, Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

Ніколайчук у 2004 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі ступенем магістра з економіки. У 2008 році в цьому ж вузі захистив дисертацію на тему "Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні" та отримав ступінь кандидата економічних наук.

Із 2004 до 2019 року працював у НБУ де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З вересня 2019 до квітня 2020 року обіймав посаду заступника міністра в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, де відповідав за аналітичну підтримку рішень з економічної політики, макроекономічний прогноз та залучення інвестицій в країну.

Із квітня 2020 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, де відповідав за аналітичну підтримку інвестиційних рішень на ринках, що розвиваються, та на глобальних ринках капіталу, підготовку аналітичних продуктів компанії, а також за розроблення відповідних рекомендацій для клієнтів компанії.

Нагадаємо, 23 червня Рада Національного банку України погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника голови НБУ у зв’язку із закінченням строку його повноважень. Останнім днем строку повноважень буде 12 липня 2021 року.

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