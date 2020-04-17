Експерти визначили траєкторію відновлення економіки України

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відновлення буде повільним, а карантинні заходи швидко не знімуть

Економічні втрати економіки України через пандемію коронавірусу будуть досить значними, а відновлення буде дуже повільним. Такі дані містяться у консенсус-прогнозі "Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії", який підготовлений основі припущень співробітників міністерств та приватних компаній.

Як зазначається в прогнозі, характер відновлення буде таким же, як і в цілому у світі: L-форма: вже прийняті карантинні заходи в Україні ще будуть додатково посилені і триватимуть до кінця ІІ кварталу, що матиме більш негативний вплив на економіку країни.

Серед найбільших загроз для економічного відновлення в Україні на першому місці на думку експертів - тривале продовження та посилення внутрішніх карантинних заходів.

Друге місце розділили два фактори: (1) відсутність чіткого антикризового плану заходів з підтримки економіки і громадян в період пандемії та (2) глибоке падіння економічної активності в країнах - основних торгівельних партнерах України, відповідно значне погіршення кон’юнктури на світових товарних ринках.

Нагадаємо, згідно з консенсус-прогнозом "Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії", Україна у 2020 році демонструватиме більш глибоке падіння (на 4,2%), ніж світова економіка, яка за прогнозом МВФ скоротиться на 3,0%.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% в 2021 році.