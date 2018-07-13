Експерти пояснили позиції Тимошенко у передвиборчих рейтингах її інтелектуальним лідерством

На думку експертів, Тимошенко стала першою, хто запропонував розробити українцям новий суспільний договір

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко стала першою, хто запропонував розробити українцям новий суспільний договір, тобто нову Конституцію, і саме цим можна пояснити її лідерство серед інших кандидатів у президенти, яке фіксують соціологічні опитування. Таку думку висловили політичні експерти під час прес-конференції у Києві.

Так, за словами експерта Корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтина Матвієнка, своєю ініціативою розробити нову Конституцію лідер "Батьківщини" кидає виклик українській громадськості, інтелектуальному середовищу та політикам.

"Вона першою поставила питання про переорганізацію суспільних стосунків. І громадськість та інтелектуальне середовище відгукнулися на цей виклик, на відміну від інших політиків", - зауважив він.

Матвієнко пояснив, що новий суспільний договір – це розуміння того, як має бути організоване життя в українському суспільстві, а його формальна рамка задаватиметься Конституцією. "І тут постає питання про підготовку нової Конституції, яка зафіксує напрацьовані ідеї, розроблені на експертних майданчиках", - зазначив політолог.

Окрім того, він додав, що виборча кампанія вже не буде просто боротьбою політичних технологій: "Тимошенко принесла у виборчу кампанію інтелектуальну складову".

Зі свого боку політичних консультант Михайло Чаплига також наголосив на тому, що Тимошенко стала першим лідером, яка задала нову рамку політичної дискусії: куди ми йдемо, на яких принципах і заради чого.

"Лідер "Батьківщини" змінила парадигму політичного дискурсу в Україні та порушила питання про принципи та ідеали, на яких український народ хотів би заснувати свою державу, щоб не мати більше даровану посткомуністичним парламентом Конституцію. І Тимошенко відмовилася від узурпації цього права, вона стала модератором цього процесу, віддала цю роботу в руки експертів", - повідомив Чаплига.

Він також звернув увагу на те, що Тимошенко створює інструменти та можливості, щоб до написання нової Конституції долучилися експерти та громадянське суспільство, а потім ухвалили її на всенародному референдумі.

"І вже зараз розпочалися фахові дискусії щодо нового суспільного договору", - підсумував експерт.