Эксперты объяснили позиции Тимошенко в предвыборных рейтингах ее интеллектуальным лидерством
По мнению экспертов, Тимошенко стала первой, кто предложил разработать украинцам новый общественный договор
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко стала первой, кто предложил разработать украинцам новый общественный договор, то есть новую Конституцию, и именно этим можно объяснить ее лидерство среди других кандидатов в президенты, которое фиксируют социологические опросы. Такое мнение выразили политические эксперты во время пресс-конференции в Киеве.
Так, по словам эксперта Корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константина Матвиенко, своей инициативой разработать новую Конституцию лидер "Батькивщины" бросает вызов украинской общественности, интеллектуальной среде и политикам.
"Она первой поставила вопрос о переорганизации общественных отношений. И общественность и интеллектуальная среда откликнулись на этот вызов, в отличие от других политиков", - заметил он.
Матвиенко объяснил, что новый общественный договор – это понимание того, как должна быть организована жизнь в украинском обществе, а его формальная рамка будет определяться Конституцией. "И здесь встает вопрос о подготовке новой Конституции, которая зафиксирует наработанные идеи, разработанные на экспертных площадках", - отметил политолог.
Кроме того, он добавил, что избирательная кампания уже не будет просто борьбой политических технологий: "Тимошенко внесла в избирательную кампанию интеллектуальную составляющую".
Со своей стороны политических консультант Михаил Чаплыга также отметил, что Тимошенко стала первым лидером, которая задала новую рамку политической дискуссии: куда мы идем, на каких принципах и ради чего.
"Лидер "Батькивщины" сменила парадигму политического дискурса в Украине и подняла вопрос о принципах и идеалах, на которых украинский народ хотел бы основать свое государство, чтобы не иметь больше подаренную посткоммунистическим парламентом Конституцию. И Тимошенко отказалась от узурпации этого права, она стала модератором этого процесса, отдала эту работу в руки экспертов", - сообщил Чаплыга.
Он также обратил внимание на то, что Тимошенко создает инструменты и возможности, чтобы к написанию новой Конституции присоединились эксперты и гражданское общество, а потом приняли ее на всенародном референдуме.
"И уже сейчас начались профессиональные дискуссии относительно нового общественного договора", - подытожил эксперт.