Експерти назвали вразливі місця додатку "Дія"

Основна вразливість популярного в Україні додатку "Дія", який є основним елементом держави в смартфоні", полягає не в рівні його захисту, а в самих користувачах. При цьому відомих вразливостей на сьогодні немає.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі" .

За словами члена правління "Інтернет Асоціації України" Максима Тульєва, саме з користувацького смартфона можна зробити "багато незаконних речей", в тому числі тих, що стосуються грошей і особистих документів.

"Все це можна зробити в абсолютно захищеній "Дії", просто вкравши телефон", - зазначив він.

Він також стурбований чутками про те, що додаток збирає особисті дані громадян без їх відома - від записної книжки до фотографій на смартфоні. У той же час колишній глава ІнАУ, а нині заступник голови цифрового комітету Ради Олександр Федієнко відкидає заяви про уразливості "Дія".

У свою чергу, Служба безпеки України, заявила, що кіберспеціалісти протестували "Дію" і надали певні рекомендації для вдосконалення її системи захисту. При цьому безпека підтверджена державним атестатом.

Зазначимо, в грудні 2020 року Минцифра провела конкурс хакерів - bug bounty - для пошуку вразливостей програми. За підсумком приз в 1 млн гривень ніхто не отримав, так як критичних "дірок" в її безпеці виявлено не було.

"Дія", з одного боку, включає в себе мобільний додаток з електронними документами, наприклад, паспортом та водійськими правами. З іншого - це великий онлайн-сервіс, який надає доступ до інформації з державних реєстрів. На початок березня майже 10 млн українців користуються програмою.