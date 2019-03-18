Експерти дали прогноз курсу долара на поточний тиждень

За тиждень курс може досягти рівня 27,5 грн

На текущей неделе ожидается продолжение роста курса доллара. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,5 грн, а наличный доллар в банках может котироваться около 27,4/27,6 грн", - отметил он.

Как напомнил аналитик Альпари, доллар на рынке устойчиво растет со вторника. Сначала причиной была покупка валюты Укрзализныцей для погашения своих валютных долгов, позже к покупкам подключился наличный рынок, загнав курс продажи выше 27 грн, считает он.

За минувшую неделю доллар вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,9-2,6%. Так, с позапрошлого четверга (в пятницу, 8 марта, был выходной день, межбанковский валютный рынок не работал) официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,48 грн до 27,01 грн (+2,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,360/26,385 до 27,020/27,060 (+2,5%/+2,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,32/26,59 до 26,83/27,16 (+1,9%/+2,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,2% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой, отметил аналитик Альпари.

Напомним, на межбанке 18 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0200 - 27,0600 грн/доллар, евро 30,6325 - 30,6779 грн/евро, российский рубль 0,4145 - 0,4153 грн/рубль.

Отметим, в Национальном банке считают, что на курс гривны к доллару с начала 2019 года влияют несколько рыночных факторов.