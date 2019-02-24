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Експерти дали прогноз курсу долара на наступний тиждень

Новини » Економіка    24.02.2019 - 18:28
Експерти дали прогноз курсу долара на наступний тиждень
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наприкінці лютого курс долара може трохи знизитися

На наступному тижні очікується невелике зниження курсу долара. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

"До кінця тижня долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,9 грн, а готівковий долар у банках до кінця тижня може котируватися близько 26,8/27,0 грн", - прогнозує він.

Аналітик зазначив, що останні два тижні спостерігається стабілізація курсу долара на міжбанку в горизонтальному коридорі в діапазоні 26,9-27,3.

"Всередині цього діапазону долар може і далі ходити від однієї межі до іншої практично випадковим чином і без серйозних інформаційних приводів", - вважає експерт.

Іосуб нагадав, що з минулої п'ятниці офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,16 грн до 27,00 грн (-0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,220/27,250 до 27,005/27,030 (-0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,09/27,32 до 26,92/27,14 (-0,6%/-0,7%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 0,9% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Як повідомляло РБК-Україна, на зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається на початку 2019 року, вплинули декілька факторів, серед яких зовнішня кон'юнктура і попит нерезидентів на ОВДП.

Нагадаємо, глава Ради НБУ Богдан Данилишин назвав п'ять причин падіння курсу долара на початку 2019 року. Однак, на його думку, всі фактори зміцнення гривні мають короткостроковий характер, тенденція може змінитися у другій половині року.

НБУ підвищив офіційний курс долара Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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