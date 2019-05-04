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Експерти з 9 країн вивчатимуть сертифікацію літаків Boeing 737 MAX

Новини » Суспільство    04.05.2019 - 05:15
Експерти з 9 країн вивчатимуть сертифікацію літаків Boeing 737 MAX
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Кожен експерт після вивчення озвучить свою думку щодо порядку сертифікації

У Сполучених Штатах відбулась перша зустріч команди технічного огляду спільних органів (JATR), яка має вивчити сертифікацію Федеральним авіаційним управлінням (FAA) системи автоматичного керування польотами Boeing 737 MAX.  Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення ФАУ.

Серед учасників команди - представники регулюючих органів країн, де експлуатуються літаки Boeing 737 MAX. Це експерти в галузі безпеки цивільної авіації з дев’яти країн, а також представники ФАУ та Національного управління з аеронавтики - NASA.

“Членам команди були представлені докладні оцінки і вони брали участь в обговоренні питань, що стосуються розробки, сертифікації, регулювання, правильної експлуатації, підготовки персоналу для літаків Boeing 737 MAX. Протягом наступних кількох місяців члени групи детально вивчать прийнятий в ФАУ порядок сертифікації автоматичної системи контролю за польотом літака", - говориться в повідомленні ФАУ.

За результатами вивчення кожен з експертів зможе висловити ФАУ свою думку щодо порядку сертифікації та викласти рекомендації щодо поліпшення цього процесу.

Нагадаємо, нещодавно палата представників США запланувала провести 15 травня слухання з Boeing 737 MAX і програми сертифікації літаків Федеральної авіаційної адміністрації.

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