ua ru
Вт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперты нашли ключевые датчики со сбитого китайского аэростата, - Пентагон

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 14 февраля 2023 05:14
Эксперты нашли ключевые датчики со сбитого китайского аэростата, - Пентагон Фото: американские военные нашли ключевые датчики со сбитого китайского аэростата (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американские военные обнаружили критическую электронику с предполагаемого китайского аэростата-шпиона, сбитого американским истребителем у побережья Южной Каролины 4 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что экспертам Пентагона удалось обнаружить датчики, предположительно использовавшиеся для сбора разведданных.

"Экипажам удалось извлечь с места происшествия значительные обломки, в том числе все идентифицированные датчики и электронные компоненты, а также большие фрагменты корпуса", - говорится в заявлении Северного командования вооруженных сил США.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что сбитые объекты не представляют военной угрозы ни для кого на земле. Однако они представляют опасность для гражданской авиации и потенциально могут стать угрозой для сбора разведданных.

Руководитель Пентагона также заявил, что американские военные еще не обнаружили никаких обломков трех последних сбитых объектов. Также в оборонном ведомстве США пока все четыре происшествия не связывают между собой.

Напомним, в воздушном пространстве Канады был 11 февраля зафиксирован неизвестный аэростат.

Кроме того, у побережья Каролины в США военные сбили китайский воздушный шар, считавшийся разведывательным аппаратом.

Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков объекта. Его хотят изучить наличие шпионских технологий Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Добрый день, everybody! Как Британия стала лидером в поддержке Украины
Добрый день, everybody! Как Британия стала лидером в поддержке Украины
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне