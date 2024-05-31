Эксперты ответили, могут ли ядерные угрозы РФ заставить Запад отозвать решение по ударам

Страны Запада, вероятно, не будут отзывать свое разрешение на удары по российской территории для Украины из-за ядерных угроз Москвы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили военный эксперт Владислав Селезнев и руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

После того, как ряд стран Запада заявил о разрешении на удары по российской территории их оружием, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать ядерной войной.

По мнению Селезнева, такие угрозы не заставят партнеров Украины пересмотреть свое решение.

"Собака, которая много лает, обычно не кусает. Думаю, все эти заявления носят сугубо провокационный характер. Россия не решится применить ядерное оружие. Она понимает, какие будут роковые последствия", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что у российского диктатора Владимира Путина не должно быть иллюзий, поскольку ядерный потенциал России несопоставим с натовским. Поэтому страна-агрессор в любом случае обречена на поражение.

В свою очередь Мусиенко допустил, что в будущем украинские защитники смогут использовать западное оружие не только для ударов по Белгородской области.

"Дальше будет легче. Американцы посмотрят на реакцию РФ, убедятся, что все хорошо и не стоит ждать ничего, чего раньше не было. Поэтому, думаю, что Белгородская область - это только начало", - подчеркнул он.