Експерти відповіли, чи можуть ядерні погрози РФ змусити Захід відкликати рішення щодо ударів

Країни Заходу, ймовірно, не відкликатимуть свого дозволу на удари по російській території для України через ядерні погрози Москви.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили військовий експерт Владислав Селезньов та керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

Після того, як низка країн Заходу заявила про дозвіл на удари по російській території їхньою зброєю, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати ядерною війною.

На думку Селезньова, такі погрози не змусять партнерів України переглянути своє рішення.

"Собака, яка багато гавкає, зазвичай не кусає. Думаю, всі ці заяви мають суто провокаційний характер. Росія не зважиться застосувати ядерну зброю. Вона розуміє, які будуть фатальні наслідки", - наголосив експерт.

Він також додав, що у російського диктатора Володимира Путіна не повинно бути ілюзій, оскільки ядерний потенціал Росії не можна порівняти з натовським. Тому країна-агресор у будь-якому разі приречена на поразку.

У свою чергу Мусієнко припустив, що в майбутньому українські захисники зможуть використовувати західну зброю не лише для ударів по Бєлгородській області.

"Далі буде легше. Американці подивляться на реакцію РФ, переконаються, що все добре і не варто чекати нічого, чого раніше не було. Тому, гадаю, що Бєлгородська область - це лише початок", - наголосив він.