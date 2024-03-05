Эксперты спрогнозировали, где РФ пойдет в наступление летом и есть ли угроза для Киева

Что предшествовало

Ближайшие месяцы, очевидно, тоже будут сложными для Украины. По крайней мере об этом заявил президент Владимир Зеленский. В частности из-за колебаний в США, которые влияют на других западных партнеров.

"Нам будет сложно в марте-апреле, мы будем проходить такой период волн, и политических, и финансовых, давления разного. РФ будет готовить наступление в начале лета или в конце мая", - заявил он, не уточнив, где именно Россия пойдет вперед.

Западные СМИ со ссылкой на украинских чиновников пишут, что РФ намерена захватить территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Собеседники британской Financial Times не исключают вариант с наступлением на Харьков и Киев. Глава военной разведки Кирилл Буданов не согласен с такой оценкой. По его мнению, приоритетная цель оккупантов на 2024 год - полная оккупация Донбасса.

Наступление на Киев или Харьков

Коваленко исключает возможность наступления на Киев или Харьков. По его словам, максимум, на что способен противник, - активизироваться на каких-то локациях, где давно идут бои. На новые направления у него просто нет ресурсов.

Что касается масштабов, вряд ли стоит ожидать особо крупного наступления. И вряд ли оно начнется до лета, поскольку после мартовских "выборов Путина" нужно время на мобилизацию.

Бои в Донецкой области

Владислав Селезнев не видит угроз для северных регионов. И предлагает оценивать угрозы по численности российских группировок, например, достаточно мощная остается под Авдеевкой - около 80 000 человек, на Лимано-Купянской оси - около 110 000.

"Если рассуждать логически, Путину снится физический контроль территорий, которые он называет "новыми регионами". С учетом того, что он не имеет ресурсов форсировать Днепр на юге, а в Запорожской области ситуация стабилизировалась, скорее всего, летнее наступление сосредоточится на захвате Донецкой области", - рассказал он изданию.

России понадобиться увеличить группировку войск

Селезнев считает, что для полной оккупации четырех областей россиянам нужно как минимум вдвое нарастить численность оккупационных войск с нынешних 460 000.

"Сложно прогнозировать, сможет ли Путин реализовать этот кейс, хватит ли ему ресурсов - это открытый вопрос. Надеюсь, к тому времени западные партнеры опомнятся и начнут давать оружие, технику в тех объемах, которые позволят нам иметь хотя бы паритет на поле боя", - добавил эксперт.

Также эксперт подчеркнул, что если наши заявления о мощных линиях обороны не будут расходиться с реальными шагами, то без кратного увеличения личного состава россиянам точно не хватит сил на "миссию четырех регионов".

О ситуации на фронте, российских планах, есть ли угрозы для Киева и Харькова и о том, что нужно ВСУ для прорыва, - в обзоре РБК-Украина.