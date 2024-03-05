Експерти спрогнозували, де РФ піде в наступ влітку і чи є загроза для Києва

Що передувало

Найближчі місяці, очевидно, теж будуть складними для України. Принаймні про це заявив президент Володимир Зеленський. Зокрема через коливання у США, яке впливає на інших західних партнерів.

"Нам буде складно в березні-квітні, ми будемо проходити такий період хвиль, і політичних, і фінансових, тиску різного. РФ готуватиме наступ на початку літа або наприкінці травня", - заявив він, не уточнивши, де саме Росія піде вперед.

Західні ЗМІ з посиланням на українських чиновників пишуть, що РФ має намір захопити території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Співрозмовники британської Financial Times не виключають варіант із наступом на Харків і Київ. Глава військової розвідки Кирило Буданов не згоден із такою оцінкою. На його думку, пріоритетна мета окупантів на 2024 рік - повна окупація Донбасу.

Наступ на Київ або Харків

Коваленко виключає можливість наступу на Київ або Харків. За його словами, максимум, на що здатний противник, - активізуватися на якихось локаціях, де давно тривають бої. На нові напрямки у нього просто немає ресурсів.

Що стосується масштабів, навряд чи варто очікувати особливо великого наступу. І навряд чи він почнеться до літа, оскільки після березневих "виборів Путіна" потрібен час на мобілізацію.

Бої в Донецькій області

Владислав Селезньов не бачить загроз для північних регіонів. І пропонує оцінювати загрози за чисельністю російських угруповань, наприклад, досить потужна залишається під Авдіївкою - близько 80 000 осіб, на Лимано-Куп'янській осі - близько 110 000.

"Якщо міркувати логічно, Путіну сниться фізичний контроль територій, які він називає "новими регіонами". З урахуванням того, що він не має ресурсів форсувати Дніпро на півдні, а в Запорізькій області ситуація стабілізувалася, найімовірніше, літній наступ зосередиться на захопленні Донецької області", - розповів він виданню.

Росії знадобитися збільшити угруповання військ

Селезньов вважає, що для повної окупації чотирьох областей росіянам потрібно принаймні вдвічі наростити чисельність окупаційних військ із нинішніх 460 000.

"Складно прогнозувати, чи зможе Путін реалізувати цей кейс, чи вистачить йому ресурсів - це відкрите питання. Сподіваюся, на той час західні партнери оговтаються і почнуть давати зброю, техніку в тих обсягах, які дозволять нам мати хоча б паритет на полі бою", - додав експерт.

Також експерт підкреслив, що якщо наші заяви про потужні лінії оборони не розходитимуться з реальними кроками, то без кратного збільшення особового складу росіянам точно не вистачить сил на "місію чотирьох регіонів".

Про ситуацію на фронті, російські плани, чи є загрози для Києва і Харкова і про те, що потрібно ЗСУ для прориву, - в огляді РБК-Україна.