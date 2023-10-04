Эксперты разъяснили, как ВСУ смогут применять боевые дроны Bayraktar Akinci

По словам Киричевского, украинские военные смогут при помощи Bayraktar Akinci наносить авиаудары управляемыми авиабомбами JDAM по россиянам возле линии фронта. Сейчас для этого ВСУ используют МиГ-29.

Но для раскрытия всего потенциала понадобится и соответствующее вооружение, уточняет эксперт.

"Станут ли нам давать дальнобойные SOM, которые можно подвесить на Akıncı? Американские JDAM, конечно, дают, но это довольно печальная перспектива - иметь настолько сложный бомбардировщик и использовать только авиабомбы", - добавил он.

В свою очередь Рябых отметил, что если Украина получит ракеты Cirit с лазерным наведением, то Bayraktar Akinci превратится в охотника на “Шахедов”.

"Самолет реактивный, его скорость в 4-5 раз больше, чем у "Шахеда". Он попросту не может с ним поравняться. "Шахед" двигается со скоростью 150-185 км/ч, у "Акинджи" крейсерская 277 км/ч и максимальная 360 км/ч. То есть он может работать вдогонку, выйти на ударную позицию и сбить Shahed ракетой", - рассказал эксперт.

Bayraktar Akinci

Напомним, в турецкой компании Baykar заявили, что Украина разрешила производить на ее территории беспилотники Bayraktar Akinci.

В июле уже началось строительство завода и оно продлится в течение полутора лет. Выпуск первых беспилотников ожидают в 2025 году.

Более детально о Bayraktar Akinci можете узнать в материале РБК-Украина.