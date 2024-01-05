Эксперты объяснили причины продолжающегося с декабря роста курса доллара

Основной причиной роста курса доллара в Украине, который продолжается с 27 ноября прошлого года и поныне, является увеличение спроса на иностранную валюту - как на наличном, так и безналичном рынке.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Курс доллара бьет рекорды. Что происходит с валютой и чего ждать украинцам в январе ".

Почему увеличился спрос на валюту

В Национальном банке утверждают, что в конце 2023 года спрос на валюту увеличился в том числе в результате действия сезонного фактора – из-за роста бюджетных выплат.

Также увеличение спроса в конце года было обусловлено психологическим фактором, в частности, из-за влияния новостей об отсрочке предоставления международной помощи в условиях продолжения активных боевых действий.

"Благодаря приспособлению валютного рынка к режиму управляемой гибкости курса Национальный банк постепенно увеличивает курсовые колебания. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам такие колебания не угрожающие", - уверяют в НБУ, добавляя, что эти колебания пока остаются существенно меньшими по сравнению с плавающим курсообразованием, которое было в Украине до 24 февраля 2022 года.

Опрошенные участники инвестиционно-банковского рынка соглашаются с оценками регулятора. Среди основных факторов, спровоцировавших увеличение спроса на иностранную валюту, называют традиционное увеличение расходов государственного бюджета в декабре и негативные ожидания рынка на фоне задержки финансовой помощи Украине от внешних партнеров - США и ЕС.

Среди таких факторов руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "БАНК АВАНГАРД" Юрий Крохмаль называет, в частности, и повышение импортных закупок товаров в канун Нового года, а также увеличение спроса на энергоносители.

Директор департамента казначейских операций Банка инвестиций и сбережений Максим Думанский не исключает, что НБУ сознательно пошел на девальвацию гривны ради уменьшения дефицита государственного бюджета.

Скорее всего, добавляет финансовый аналитик Андрей Шевчишин, старту девальвации предшествовало определенное консенсусное решение между НБУ и Министерством финансов по поводу необходимости "помощи" в вопросе наполнения бюджета. Поэтому НБУ понемногу начал "тормозить" валютные интервенции.

Традиционное декабрьское повышение спроса на валюту и, соответственно, увеличение давления на курс гривны лишь добавило регулятору уверенности в правильности своих действий.

А после того, как стало ясно, что зарубежной финансовой помощи в ближайшее время не будет, альтернативы девальвации уже просто не было. Иначе НБУ пришлось бы "сжечь" недопустимо большую долю своих резервов.

Ослабление гривны, безусловно, будет иметь умеренное положительное влияние на наполнение государственного бюджета, в частности, из-за роста доходов от налогов, таможенных платежей по импорту, конвертации валютных поступлений экспортеров и т.д.

Именно потребностью увеличения доходов госбюджета объясняет девальвацию гривны заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса. По его мнению, это является основной причиной.

"Бюджетные расходы в конце года превысили ожидания. Наверное, присоединилось к этому и Минобороны. Это давило на гривну. Именно поэтому НБУ не очень мешал ослаблению гривны, понимая, что для Минфина это полезно - конвертировать валютные остатки по лучшему курсу", - объясняет собеседник РБК-Украина.

Напомним, РБК-Украина писала о перспективах гривны в 2024 году в контексте целей деятельности Национального банка и Министерства финансов. Так, если НБУ ставит целью удержание финансовой, и в частности курсовой стабильности, то Минфин в определенной степени может быть заинтересован в девальвации гривны для увеличения доходов государственного бюджета через налоги, акцизы на импорт, конвертацию валютной выручки экспортеров, а также валютных поступлений от международной финансовой помощи.

Однако, уверяют как в самих регуляторах, так и участники финансового рынка, стратегически цели Минфина и Нацбанка совпадают – это макроэкономическая, финансовая и валютная стабильность в стране. Именно поэтому не стоит ожидать потрясений на валютном рынке страны.

Вместе с тем в Национальном банке предупреждают о возможном негативном влиянии на валютный рынок Украины затягивания с международной финансовой помощью.

О том, что происходит с курсом гривны и чего ждать украинцам в январе, читайте в эксклюзивном материале РБК-Украина.

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