Курс доллара бьет рекорды. Что происходит с валютой и к чему готовиться украинцам в январе

Начиная с конца ноября прошлого года гривна неустанно теряет свою силу по отношению к доллару и евро. Причин тому – несколько. РБК-Украина разбиралось, почему девальвирует украинская валюта, как долго это может продолжаться и от чего будет зависеть.

При подготовке текста использовались статистические данные Национального банка, эксклюзивные комментарии от НБУ, а также специалистов инвестиционно-банковского рынка.

После введения Национальным банком Украины в начале октября режима управляемой гибкости обменного курса национальная валюта неожиданно для многих начала укрепляться. Продолжалось это почти два месяца. И вдруг 27 ноября происходит резкое изменение курсового тренда – гривна начинает сдавать свои позиции по отношению к доллару и евро. Продолжается эта тенденция до сих пор.

Более наглядно это выглядит так. После "открепления" официального курса гривна укрепилась с 36,57 за доллар по состоянию на 3 октября до 36,01 по состоянию на 26 ноября. После этого началось падение курса гривны, которое длилось в течение декабря и продолжается по сей день. На 5 января 2024 года Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 38,04 за доллар. Так что падение составило уже 2 гривны на долларе.

Каковы причины падения гривны

Статистика НБУ свидетельствует о значительном увеличении спроса на иностранную валюту в декабре – как на наличном, так и безналичном рынке.

Так, если в ноябре физлица купили иностранной валюты (суммарно наличной и безналичной) на 622 млн долларов (в эквиваленте) больше, чем продали, то в декабре аналогичное сальдо составило уже 1,026 млрд долларов. При этом покупка физлицами наличной гривны увеличилась с 1,713 млрд долларов в ноябре до 2,066 млрд в декабре. А вот продавать наличную валюту люди стали меньше – 1,258 млрд долларов против 1,339 млрд месяцем ранее.

На банковском безналичном рынке – тенденция еще более показательная. Если в ноябре клиенты банков купили безналичной валюты на 1,362 млрд долларов больше, чем продали, то в декабре – уже на 2,147 млрд.

Следовательно, можно констатировать существенное увеличение спроса на валюту в декабре. Это, безусловно, послужило фактором давления на курс гривны.

Поэтому регулятор вынужден был усиленно тратить свои резервы. Если в ноябре НБУ продал на межбанковском рынке 2,457 млрд долларов, то в декабре – уже 3,559 млрд.

Каковы же причины увеличения спроса на иностранную валюту.

Почему увеличился спрос на валюту

В Национальном банке на запрос РБК-Украина объяснили, что динамика обменного курса отражает изменение ситуации на валютном рынке – гривна укрепляется при улучшении баланса между спросом и предложением, и ослабляется при противоположной ситуации.

"В конце года спрос на валюту увеличился, в том числе в результате действия сезонного фактора – потребность в валюте повышается, в частности, из-за роста бюджетных выплат", - пояснили в НБУ.

Также увеличение спроса в конце года было обусловлено психологическим фактором, в частности, из-за влияния новостей об отсрочке предоставления международной помощи в условиях продолжения активных боевых действий.

"Благодаря приспособлению валютного рынка к режиму управляемой гибкости курса Национальный банк постепенно увеличивает курсовые колебания. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам такие колебания не угрожающие", - уверяют в НБУ, добавляя, что эти колебания пока остаются существенно меньшими по сравнению с плавающим курсообразованием, которое действовало в Украине до 24 февраля 2022 года.

Опрошенные участники инвестиционно-банковского рынка соглашаются с оценками регулятора. Среди основных факторов, спровоцировавших увеличение спроса на иностранную валюту, называют традиционное увеличение расходов государственного бюджета в декабре и негативные ожидания рынка на фоне задержки финансовой помощи Украине от внешних партнеров - США и ЕС.

Среди таких факторов руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "БАНК АВАНГАРД" Юрий Крохмаль называет, в частности, повышение импортных закупок товаров в канун Нового года, а также увеличение спроса на энергоносители.

По мнению собеседника РБК-Украина, высокий спрос на валюту будет сохраняться, по меньшей мере, до середины января, после чего возможна корректировка курса в сторону снижения. Но – при условии, что вопрос дальнейшей бюджетной поддержки Украины со стороны западных партнеров будет решен положительно.

Директор департамента казначейских операций Банка инвестиций и сбережений Максим Думанский не исключает, что НБУ сознательно пошел на девальвацию гривни ради уменьшения дефицита государственного бюджета.

Скорее всего, добавляет финансовый аналитик Андрей Шевчишин, старту девальвации предшествовало определенное консенсусное решение между НБУ и Министерством финансов по поводу необходимости "помощи" в вопросе наполнения бюджета. Поэтому НБУ понемногу начал тормозить валютные интервенции.

Традиционное декабрьское повышение спроса на валюту и, соответственно, увеличение давления на курс гривны лишь добавило регулятору уверенности в правильности своих действий.

А после того, как стало ясно, что зарубежной финансовой помощи в ближайшее время не будет, альтернативы девальвации уже просто не было. Иначе НБУ пришлось бы "сжечь" недопустимо большую долю своих резервов.

Ослабление гривны, безусловно, будет иметь умеренное положительное влияние на наполнение государственного бюджета, в частности, из-за роста доходов от налогов, таможенных платежей за импорт, конвертации валютных поступлений экспортеров, и т.д.

Именно потребностью увеличения доходов госбюджета объясняет девальвацию гривны заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса. По его мнению, это является основной причиной.

"Бюджетные расходы в конце года превысили ожидания. Наверное, присоединилось к этому и Минобороны. Это давило на гривну. Именно поэтому НБУ не очень мешал ослаблению гривны, понимая, что для Минфина это полезно - конвертировать валютные остатки по лучшему курсу", - объясняет собеседник РБК-Украина.

Что будет с гривной дальше

В Национальном банке уверяют: сохранение курсовой устойчивости остается неизменной приоритетной задачей НБУ.

"Учитывая, что НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, курс гривны и дальше может двигаться в обе стороны: как ослабляться, так и укрепляться. Это будет зависеть от ситуации на рынке, а именно от того, будет расти чистый спрос на валюту, или уменьшаться", - объясняют в НБУ.

Там уверяют, что у них есть достаточный набор инструментов для сохранения устойчивости безналичного и наличного сегментов валютного рынка.

Участники инвестиционно-банковского рынка ожидают, что поступление в Украину международной финансовой помощи стабилизирует ситуацию на валютном рынке. Пока же курс будет колебаться вокруг отметки 38 гривен за доллар.

* - в тексте использованы диаграммы с вебсайта Национального банка Украины