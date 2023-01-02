ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперты оценили вероятность нового наступления России из Беларуси

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 января 2023 09:24
Эксперты оценили вероятность нового наступления России из Беларуси Фото: у Путина нет сил для нового наступления на Киев (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Открытие второго фронта в Беларуси может рассматриваться Россией, скорее, как отвлекающий маневр, который действительно может сковать силы ВСУ на севере и замедлить или даже приостановить продвижение на юге и востоке.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины".

Как отмечается в материале, даже если предположить, что агрессор действительно вынашивает план повторного наступления на север, им едва ли удастся захватить столицу или какую-то из областей.

Первая причина - все те же проблемы с оснащением российской группировки и вопросы к профессиональности их новобранцев. Вторая - на порядок выше готовность встречать врага у наших войск.

"Если это у них получится, как они себе думают - то они смогут, оттянув ВСУ на север, как-то переломить ситуацию или по крайней мере остановить свой провал на востоке и юге, где украинская армия, очевидно, готовится к наступательным операциям. Но я не вижу у них возможности реализовать эти планы", - считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Может получиться так, продолжил собеседник, что пока Россия будет в феврале сосредоточивать основные усилия у наших северных границ, украинская армия уже будет заканчивать деоккупацию Донбасса и подступит к Крыму. И тогда противнику придется гнать личный состав из Беларуси, чтобы хоть как-то остановить те процессы, которые к тому времени могут уже приобрести необратимый характер. Поэтому каких-либо шансов у России сломать ситуацию в свою пользу не просматривается, уточнил Самусь.

"У них просто физически нет таких возможностей, потому что они оказали нам очень серьезную услугу, уничтожив свою систему мобилизационного развертывания. Это признал даже Путин. В своей недавней речи он сказал, что "обнаружены определенные недостатки". Это подразумевает системные сложности и потери. Чтобы создать эту систему, им нужно вывести войну из горячей фазы и затем около 2-3 лет", - говорит военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

Напомним, по данным британской разведки, белорусская армия взяла на себя роль обучения мобилизованных российских солдат. До сих пор в Москве свысока относилась к белорусским военным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война России против Украины
NEWS
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
DAILY
Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины