НБУ снова повысил учетную ставку: как это повлияет на инфляцию и экономику Украины

Национальный банк Украины (НБУ) 23 января повысил учетную ставку на 1% до 14,5%. В регуляторе объяснили, что это решение направлено на сдерживание инфляции, которая в последнее время ускорилась. Однако в НБУ не исключают, что это повышение в этом году может быть не последним. Как изменение учетной ставки повлияет на инфляцию в Украине и какие экономические последствия она может иметь – читайте в материале журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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НБУ ухудшил прогноз по росту инфляции по сравнению с предыдущим октябрьским отчетом: с 6,9 до 8,4 процента (+1,5%). Таким образом, регулятор хочет сдержать рост цен в Украине, хотя в последний раз учетную ставку Нацбанк поднял с 13% до 13,5% месяц назад.

Как учетная ставка влияет на инфляцию

Механизм сдерживания инфляции через повышение учетной ставки в теории работает следующим образом: кредиты для бизнеса и населения становятся дороже, что уменьшает экономическую активность и стимулирует людей вместо займов класть деньги на депозиты.

"Когда спрос на товары и услуги снижается из-за уменьшения платежеспособности, это влияет на рыночные механизмы, где цена определяется соотношением спроса и предложения. В таком случае цены не растут так быстро, потому что недостаточно покупателей. Это иллюстрирует действие учетной ставки: формально она является инструментом борьбы с инфляцией, но одновременно может замедлять экономическое развитие. Если доступ к кредитам ограничивается, бизнес не может активно развиваться, поскольку большинство компаний сегодня работают не на собственные средства, а на займы", – пояснил экономист Олег Пендзин в комментарии РБК-Украина.

Он добавляет, что пока трудно спрогнозировать, насколько повышение ставки до 14,5% повлияет на годовой уровень инфляции и валовой внутренний продукт (ВВП). Пендзин отмечает, что хотя повышение ставки может быть болезненным для малого и среднего бизнеса и негативно скажется на экономическом росте, этот шаг является необходимым в контексте растущей инфляции.

Экономист объясняет, что при определенных обстоятельствах учетную ставку могут не только не поднимать в течение года, но и снизить. По его словам, на это могут повлиять такие факторы, как прекращение войны и хороший урожай летом, что будет способствовать снижению инфляционного давления и стабилизации экономической ситуации.

Отметим, что НБУ сохранял учетную ставку на уровне 10% с начала войны, однако в июне 2022 года принял решение повысить ее до 25%. Этот уровень ставки оставался неизменным до июля 2023 года, когда НБУ начал процесс ее постепенного снижения. В результате ставка снизилась до 15%. В 2024 году Нацбанк продолжал снижать ставку, и с июня она удерживалась на уровне 13%. Однако в декабре 2024 года НБУ снова повысил ставку до 13,5%.

Почему в Украине растет инфляция

О целесообразности повышения ставки также соглашается президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак. Он отмечает, что этот инструмент показал определенную эффективность во время прошлых всплесков инфляции. По его мнению, поскольку в прошлом году цены выросли на 12% вместо прогнозируемых 8,5%, повышение учетной ставки выглядит оправданным. Однако эксперт добавляет, что основными причинами инфляции в Украине являются не только монетарные факторы.

"Прежде всего на инфляцию влияет подорожание потребительских товаров, в частности продуктов питания и овощей. Важным фактором является также рост заработных плат, поскольку официальная безработица в Украине остается очень низкой. Это объясняется несколькими факторами: люди не регистрируются на бирже труда из-за страха мобилизации, часть выехала за границу, а другие находятся на фронте. Вследствие этого конкуренция за рабочую силу заставляет работодателей повышать зарплаты, чтобы привлечь работников. Кроме того, проблемы с энергоснабжением затрудняют производственные процессы, что также способствует росту цен", – объясняет РБК-Украина Тарас Козак.

В то же время заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило считает, что проблемой этих мер является то, что Национальный банк увеличивает ставку под влиянием двузначной инфляции прошлого года. По его словам, у НБУ почти постоянно возникают трудности с прогнозами цен, поэтому влияние ее поднятия на будущую инфляцию может не иметь значительной силы.

"Мы сейчас имеем дело с инфляцией расходов, то есть цены растут из-за увеличения расходов. На это значительно влияет война, которая приводит к дополнительным расходам, связанным с ее последствиями. От восстановления бизнеса и зданий до проблем с поставками электрической энергии, что заставляет многие предприятия использовать генераторы или другие альтернативные источники энергии. В результате растут затраты на производство и обслуживание", – объясняет Жалило.

Возможные негативные факторы от поднятия ставки НБУ

Тарас Козак добавляет, что эффект от повышения учетной ставки может быть снижен из-за того, что сейчас украинцы преимущественно берут льготные кредиты на бизнес по программе "5-7-9" и на жилье по программе "еОселя". По сути, банки выдают эти кредиты по собственным ставкам, которые могут превышать 20% годовых, но государство компенсирует эту разницу из бюджета.

Однако Олег Пендзин не совсем соглашается с этим утверждением, указывая, что не так много людей могут воспользоваться льготными кредитами. Более того, даже если они соответствуют требованиям, они вынуждены проходить сложную бюрократическую процедуру. В результате, по словам Пендзина, многие украинцы выбирают кредиты по обычным ставкам или обращаются в микрокредитные организации.

С другой стороны, Ярослав Жалило отмечает, что повышение учетной ставки может повлечь дополнительную нагрузку на государственный бюджет. Он утверждает, что кроме компенсаций по льготным программам "5-7-9" и "еОселя", правительство будет вынуждено выплачивать большие процентные ставки по государственным ценным бумагам.

"Основное влияние учетной ставки сейчас отражается на стоимости государственных облигаций. Национальный банк также по новой ставке будет продавать депозитные сертификаты коммерческим банкам. Таким образом, фактически, он берет на себя дополнительные обязательства, поскольку потом должен выплачивать эти сертификаты банкам, которые их приобрели", – говорит Жалило.

Тарас Козак уточняет, что для изменения процентов по кредитам и депозитам под влиянием учетной ставки есть временной промежуток в несколько месяцев.

Он также отмечает, что для населения это может стать положительным моментом, поскольку украинцы будут иметь больший интерес к инвестиционным инструментам, таким как облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и банковские депозиты. Однако Козак не готов точно прогнозировать, на сколько процентов они вырастут, поскольку, по его словам, Министерство финансов в последнее время ориентировалось на снижение процентных ставок по ОВГЗ.

При подготовке материала использованы комментарии для РБК-Украина от экономиста Олега Пендзина, президента инвестиционной группы "УНИВЕР" Тараса Козака и заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалила, а также данные с сайта Национального банка Украины.