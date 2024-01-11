Эксперты назвали направление, куда РФ может пойти в случае захвата Марьинки, но есть нюанс

В случае захвата Марьинки российские войска могут начать наступать на Курахово. Но, учитывая их тактику в районе Бахмута, не исключено, что это будет и Угледар.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Украина готовит ответ. Что происходит на фронте и решится ли РФ на большое наступление .

"Если посмотреть на карту, очевидно, идти на Курахово для россиян означает растянуть свои линии. Для нас это могло быть лучше с точки зрения того, что так логистику легче перебить", - рассказал РБК-Украина Александр Мусиенко.

В тоже время, как отмечает эксперт, россияне часто наступают с флангов, как было под Бахмутом.

"Вероятно, если они прорываются восточнее Угледара, то целью может быть выход на соединение с группировкой, которая движется на Георгиевку, чтобы потом свернуть на юго-запад в сторону Угледара", - предположил он.

Ситуация в районе Марьинки

На данный момент фиксируется небольшое продвижение оккупантов к западу от оккупированного Донецка, в частности, в сторону Георгиевки. Согласно сводкам Генерального штаба, 9 января было отражено 15 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

За Георгиевкой открывается пространство на Курахово, но нельзя сказать, что противник окончательно определился с направлением. Прямо сейчас он пытается прорваться на Новомихайловку – село между Марьинкой и Угледаром. Ранее РБК-Украина писало, что российские оккупанты в случае захвата Марьинки могут выбрать два пути для дальнейшего наступления. Первый - на Угледар, второй - в направлении Курахово и Покровска, чтобы выйти на Славянск и Краматорск.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска отошли на окраины Марьинки. Его слова стали ответом на доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы полном захвате Марьинки. Согласно официальной информации, это не так, о захвате говорить некорректно, поскольку Силы обороны не покинули ее административные границы. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, защищать этот город сложнее, чем Бахмут, на его территории не осталось ни одного уцелевшего здания.