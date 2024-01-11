Експерти назвали напрямок, куди РФ може піти у разі захоплення Мар'їнки, але є нюанс

У разі захоплення Мар'їнки російські війська можуть розпочати наступати на Курахове. Але, враховуючи їхню тактику в районі Бахмута, не виключено, що це буде і Вугледар.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Україна готує відповідь. Що відбувається на фронті та чи наважиться РФ на великий наступ .

"Якщо подивитися на карту, очевидно, йти на Курахове для росіян означає розтягнути свої лінії. Для нас це могло бути краще з точки зору того, що так логістику легше перебити", - розповів РБК-Україна Олександр Мусієнко.

Водночас, як зазначає експерт, росіяни часто наступають з флангів, як було під Бахмутом.

"Ймовірно, якщо вони прориваються на схід від Вугледара, то метою може бути вихід на з'єднання з угрупованням, яке рухається на Георгіївку, щоб потім повернути на південний захід у бік Вугледара", - припустив він.

Ситуація в районі Мар'їнки

На даний час фіксується невеликий поступ на захід від окупованого Донецька, зокрема, у бік Георгіївки. Згідно з даними Генерального штабу, 9 січня було відбито 15 атак у районах Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки.

За Георгіївкою відкривається простір на Курахове, але не можна сказати, що противник остаточно визначився із напрямком. Прямо зараз він намагається прорватися на Новомихайлівку – село між Мар'їнкою та Вугледаром. Раніше РБК-Україна писало, що російські окупанти у разі захоплення Мар'їнки можуть обрати два шляхи для подальшого наступу. Перший - на Вугледар, другий - у напрямку Курахового та Покровська, щоби вийти на Слов'янськ та Краматорськ.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська відійшли на околиці Мар'їнки. Його слова стали відповіддю на доповідь міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито повне захоплення Мар'їнки. За офіційною інформацією, це не так, про захоплення казати некоректно, оскільки Сили оборони не залишили її адміністративні кордони. Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, захищати це місто складніше, ніж Бахмут, на його території не залишилося жодної вцілілої будівлі.