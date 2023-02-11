Эксперты ISW: вражеские ракеты над Румынией, вероятно, не усилят эскалацию между НАТО и РФ

Пролеты российских ракет над Румынией, вероятно, не спровоцируют эскалацию между Россией и странами НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Войска РФ выпустили две крылатые ракеты из акватории Черного моря, которые, как сообщается, пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, прежде чем войти в воздушное пространство Украины.

Массированные ракетные удары будут по-прежнему создавать периферийные риски за пределами Украины, такие как вчерашние пролеты через воздушное пространство, или риск инцидентов с ПВО, как в Польше 15 ноября 2022 года.

По оценке ISW, НАТО и отдельные государства-члены полностью контролируют свои действия и степень эскалации в ответ на случайные, или преднамеренные полеты российских самолетов и ракет. Эксперты ISW также считают, что президент РФ Владимир Путин не стремится к войне с НАТО и вряд ли напрямую рискует эскалацией.