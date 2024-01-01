Эксперты ISW спрогнозировали, как освобождение Крыма может повлиять на ход войны

Если Украина вернет Крым, - ее оборонные расходы и задачи значительно снизятся, а если Крым останется в руках России, Украина будет вынуждена продолжать тратить значительные средства на оборону.

Карта на январь 2022 года предполагают, что Россия сохранит Крым.

Если Украина освободит Крым и территории юга, оккупированные Россией, то Херсон, Николаев и Одесса будут в безопасности, а угроза Мелитополю значительно снизится.

Сейчас Мариуполь, по словам ISW, - единственный крупный прифронтовой город на юге, что усложняет оборону региона. Украинским войскам нужно быть хорошо подготовленными и мобилизованными.

Возвращение Крыма под контроль Украины значительно снижает риск того, что Россия осуществит десантную операцию на юго-западном побережье Украины. Также уменьшается угроза российских ракетных ударов по кораблям, проходящим через западную часть Черного моря.

Атака Украины по Крыму

Во временном оккупированном Крыму все чаще слышны взрывы. Россияне лишаются складов, военных баз и кораблей.

Ранее мы сообщали, что жители Севастополя 30 декабря слышали мощный взрыв. Оккупационная "власть" заявила, что отбили попытку атаки надводного беспилотника.

28 декабря звуки, похожие на взрывы, слышали возле Казачьей Бухты.

Также, поздно вечером 27 декабря, в Севастополе прогремели взрывы. Предварительно, в районе бухты.