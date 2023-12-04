Эксперты ISW объяснили, что значит указ Путина об увеличении штата армии РФ
По мнению аналитиков ISW, указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении штата армии, вероятно, является формальным признанием нынешней конечной численности российских вооруженных сил, а не приказом о немедленном увеличении численности войск РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Путин 1 декабря подписал указ об увеличении официальной численности российских вооруженных сил с 2,039 до 2,209 млн человек, а общей численности боевого состава – с 1,15 до 1,32 млн человек.
В сентябре 2022 года российское правительство объявило, что в вооруженные силы мобилизуют 300 тысяч человек в соответствии с указом Путина о частичной мобилизации. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября заявил, что российские войска потеряли более 300 тысяч человек убитыми и ранеными в ходе боев в Украине с момента начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.
Вербовка добровольцев, частичная мобилизация, а также российские потери в Украине, вероятно, объясняют чистый прирост военнослужащих на 170 тысяч человек в период с 25 августа 2022 года по 1 декабря 2023 года. Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года скорее всего устанавливает 2,209 млн человек в качестве нового официального штата, а не предписывает значительное увеличение общей численности российской армии.
Увеличение армии РФ
Напомним, что Путин 1 декабря решил увеличить штат армии РФ. Согласно указу, численность военнослужащих Вооруженных сил РФ увеличится почти на 170 тысяч человек. Документ опубликован на сайте Кремля и вступит в силу со дня его подписания.
В августе прошлого года сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому численность армии РФ увеличивается до 1,15 млн человек. Он вступил в силу с 2023 года.
Также в декабре 2022 стало известно, что Путину 21 декабря были представлены планы по расширению российской армии примерно на 30% до 1,5 млн человек.
Уже в марте текущего года британская разведка сообщала, что российские власти готовились к более широкому призыву на военную службу для покрытия своих военных нужд.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.