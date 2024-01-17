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Эксперты ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в военную стратегию

Среда 17 января 2024 03:52
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Эксперты ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в военную стратегию Фото: в ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в военную стратегию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Беларусь включила пункт об использовании тактического ядерного оружия в новую военную доктрину, вероятно, чтобы таким образом отразить размещение Россией данного вида вооружжения в стране в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Отмечается, что проект новой военной доктрины Беларуси впервые предусматривает применение российского тактического ядерного оружия.

Аналитики ISW отмечают, что особенности того, как новая доктрина будет применяется в отношении тактического ядерного оружия, пока неясны. В то же время, эксперты не обнаружили никаких признаков того, что Россия или Беларусь стремятся к ядерной эскалации, и продолжают считать, что применение ядерного оружия Россией или Беларусью остается маловероятным.

Передача Беларуси российского ядерного оружия

Вчера, 16 января, министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в стране хотят обновить военную доктрину впервые за восемь лет. Теперь она должна включать применение ядерного оружия.

Напомним, в конце мая 2023 года министры обороны РФ и Беларуси договорились о размещении российского ядерного оружия на территории РБ.

Также страна-агрессор передала белорусским военным комплексы "Искандер-М", которые способны запускать ракеты с ядерным зарядом.

В конце декабря 2023 года диктатор Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь уже получила все ядерное оружие, которое обещала передать Россия.

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