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Эксперты ISW объяснили, почему РФ может быть заинтересована в обмене пленными

Фото: эксперты ISW объяснили, почему РФ может быть заинтересована в обмене пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Константин Широкун

Высокопоставленные российские чиновники могут быть заинтересованы в том, чтобы представить Россию как страну, которая придерживается гуманитарных и других правовых принципов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В ISW также отмечают, что желание запустить новую информационную кампанию может быть связано с тем, что за последние несколько недель произошла целая серия инцидентов, когда российские войска использовали украинских пленных солдат и офицеров для явных нарушений Женевской конвенции о военнопленных, в том числе использовали их в активных боевых действиях в качестве живого щита, казнили и пр.

Именно потому выбор времени для обмена может быть частью новой информационной кампании.

Обмен пленными 3 января

Напомним, вчера между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Нашей стране удалось вернуть домой 230 защитников.

Такой обмен пленными прошел после длительной паузы. Россия долгое время блокировала процесс. Это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину и первый в 2024 году. Сейчас Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты помогли организовать обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 3 января.

 

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Обмен пленнымиВторжение России в Украину