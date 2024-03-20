Эксперты ISW: Кремль продолжает создавать коалицию в противовес Западу
Россия продолжает пытаться выстроить коалицию в противовес Западу, развивая двусторонние отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Эксперты института привели несколько последних фактов в подтверждение своих выводов.
Вчера, 19 марта, в Москве замминистра иностранных дел России Андрей Руденко встретился со специальным представителем Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином для обсуждения ситуации на Корейском полуострове.
Стороны обвинили Соединенные Штаты и их союзников в угрозе военной ситуации в северо-восточной Азии и предостерегли США от распространения "блокового мышления" в стиле холодной войны.
Россия вместе с тем стремится к усилению отношений с Северной Кореей. Она получила от КНДР баллистические ракеты и артиллерийские снаряды в обмен на вероятное технологическое сотрудничество и другую неопределенную поддержку, что вызвало беспокойство в Сеуле.
Кроме того, посол России в Китае Игорь Моргулов встретился с руководителем китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа для обсуждения двустороннего сотрудничества в медиасфере.
В тот же день, 19 марта президент Ирана Ибрагим Раиси провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество. Раиси подтвердил свою готовность помочь России стабилизировать регион Южного Кавказа, учитывая текущие события в Армении и Азербайджане.
Стремление России к укреплению политических и дипломатических двусторонних отношений с Пекином, а также использование двусторонних отношений с Ираном и Северной Кореей для военной выгоды является типом "блокового мышления", в котором Лю и Руденко обвиняли США и их союзников, отмечают в ISW.
Кремль использует войну против Украины для поддержания двусторонних отношений и создания коалиции государств, чтобы "уравновесить Запад", что долгое время являлось центральным аспектом внешней политики России, подчеркнули эксперты.
Напомним, Путин в мае планирует отправиться в Китай для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.
Politico со ссылкой на источники сообщило, что Китай пытается убедить Европу разрешить России сесть за стол предстоящих мирных переговоров, которые, возможно, будут проходить в Швейцарии.
Большая семерка призвала Иран не передавать баллистические ракеты России для использования в ее войне против Украины, предупредив о мерах против Тегерана, если он это сделает.
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