G7 предостерегла Иран от поставок ракет России: будут новые жесткие меры
Большая семерка призвала Иран не передавать баллистические ракеты России для использования в ее войне против Украины, предупредив о мерах против Тегерана, если он это сделает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если Иран продолжит предоставлять России баллистические ракеты или связанные с ними технологии, мы готовы ответить быстро и скоординированно, включая новые и значительные меры против Ирана", – говорится в заявлении лидеров G7.
По данным Reuters, Иран предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля".
В заявлении G7 не говорится, считает ли Большая семерка, что Россия уже получила иранские ракеты, предполагая, что Тегеран все еще рассматривает эту возможность.
"Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что Иран рассматривает возможность передачи баллистических ракет и связанных с ними технологий", - говорится в заявлении.
"Мы призываем Иран не делать этого, поскольку это способствовало бы дестабилизации региона и представляло бы существенную материальную эскалацию его поддержки войны России в Украине", - заявили в G7, добавив, что Тегеран уже предоставил России беспилотники, которые она использовала против гражданских.
Иран мог передать ракеты России
По данным Reuters на конец февраля, Иран якобы предоставил российским оккупантам около 400 баллистических ракет.
Иран опроверг эту информацию.
В ГУР МО заявили, что проверяют данные о возможной передаче Ираном своих баллистических ракет России.
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