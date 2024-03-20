Експерти ISW: Кремль продовжує будувати коаліцію на противагу Заходу

Росія продовжує намагатися побудувати коаліцію на противагу Заходу, розвиваючи двосторонні відносини з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Експерти інституту навели кілька останніх фактів на підтвердження своїх висновків.

Вчора, 19 березня, в Москві заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко зустрівся зі спеціальним представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяоміном для обговорення ситуації на Корейському півострові.

Сторони звинуватили Сполучені Штати та їхніх союзників у загрозі військовій ситуації в північно-східній Азії та застерегли США від поширення "блокового мислення" в стилі холодної війни.

Росія, разом з тим, прагне до посилення відносин з Північною Кореєю. Вона отримала від КНДР балістичні ракети та артилерійські снаряди в обмін на ймовірну технологічну співпрацю та іншу невизначену підтримку, що викликало занепокоєння в Сеулі.

Крім того, посол Росії в Китаї Ігор Моргулов зустрівся з керівником китайського інформаційного агентства Сіньхуа Фу Хуа для обговорення двостороннього співробітництва в медіасфері.

В той же день, 19 березня, президент Ірану Ібрагім Раїсі провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити двосторонню співпрацю. Раїсі підтвердив свою готовність допомогти Росії стабілізувати регіон Південного Кавказу з огляду на поточні події у Вірменії та Азербайджані.

Прагнення Росії до зміцнення політичних і дипломатичних двосторонніх відносин з Пекіном, а також використання двосторонніх відносин з Іраном і Північною Кореєю для військової вигоди є типом "блокового мислення", в якому Лю і Руденко звинувачували США та їхніх союзників, зазначають в ISW.

Кремль використовує війну проти України, щоб підтримувати двосторонні відносини та створювати коаліцію держав, аби "урівноважити Захід", що тривалий час було центральним аспектом зовнішньої політики Росії, підкреслили експерти.