Эксперт о заявлениях Трампа по редкоземельным металлам: необходима спокойная реакция и разговор

"То, что говорит Трамп, это второе предложение, которое стоит внимания после его заявлений относительно объемов добычи сырой нефти. Это вещь серьезная. К ней следует по-серьезному относиться. Однако надо понимать, что сам Дональд Трамп вряд ли представляет, что он сказал. Вряд ли он понимает масштабы, вряд ли он осознает значимость. Потому что вряд ли даже те, кто пишут об этом в большинстве своем, понимают, что это для Соединенных Штатов Америки, что это для Украины", - сказал эксперт.

По его словам, необходима абсолютно спокойная, рассудительная реакция на эту тему. Ведь тема редкоземельных металлов - это тема постоянная, она всегда на слуху, потребность в них будет расти.

"Поэтому этот трек может быть в разработке. Другое дело - как это сделать с кем делать и так далее. Но это важно. Следующее. Так называемая фраза (Трампа - ред.) "серьезные продвижения" по этому направлению. Я бы ее назвал не несколько преувеличенной, а преувеличенной в этом плане. Потому что, кроме того, что участникам этого процесса стала известна, немножко открылась тактическая ситуация, инструмент России, на самом деле больше ничего и не открылось, потому что РФ начала усиленную артподготовку информационную по всему миру. И идет просто такое глумление над информационным полем с массой вариантов", - подчеркнул он.

Редкоземельные металлы Украины

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут продолжать помощь Украине в обмен на украинские редкоземельные металлы. Также он заявил, что в Вашингтоне работают над гарантиями для Украины.

Интересно и то, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что такие ресурсы стратегически ценны и они могут усилить или Украину. В частности, в рамках плана победы в одном из пунктов Украина предлагала США и другим западным союзникам заключить соглашение по защите этих критических ресурсов, совместного инвестирования и использования экономического потенциала.