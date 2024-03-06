Эксперт об отношениях Макрона и Шольца: разногласия, но не конфликт, и не из-за Украины

Политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что между Шольцем и Макроном нет никакой ссоры, конфликта или раскола.

По словам политолога, если бы они были, то канцлер вряд ли приехал бы на саммит лидеров ЕС, прошедший недавно во французском Париже.

Фесенко считает, что между политиками есть конкуренция и давние противоречия, которые тянутся с тех пор, как Шольц возглавил немецкое правительство в 2021-м.

"А еще есть проявление троллинга. Заявление о "трусости" - это явный троллинг и, на мой взгляд, не корректный, хотя многим у нас это понравилось. Можно критиковать Шольца за осторожность в отношении Taurus, но справедливости ради Германия поставила Украине в несколько раз больше военной помощи, чем Франция", - рассказал политолог.

Почему отношения Шольца и Макрона не связаны с Украиной

Политолог подчеркнул, что в случае вопроса относительно Украины, то здесь как раз принципиальных противоречий у чиновников нет.

Макрон использует тему помощи, чтобы показать себя "новым европейским Черчиллем" и сыграть на контрасте с канцлером.

"Идея об отправке войск хорошая, но беда в том, что президент Франции прекрасно понимал, каким будет ответ. Не только со стороны Шольца, даже поляки выступили против, не говоря уже о США". - подчеркнул Фесенко.

Он также отметил, что еще большой вопрос, больше позитива мы получили ли вреда от такого предложения из уст французского президента.

"Хорошо, что дискуссия началась, но начинать ее нужно было в других формах, чтобы сохранить единство и не провоцировать массового "нет". Я бы сказал, это политическая игра Макрона", - добавил он.

Слухи о конфликте Макрона с Шольцем

Вчера американское издание Bloomberg рассказало о якобы конфликте между лидерами Франции и Германии. В частности, по данным издания, это проявилось в одном из выступлений Макрона, во время которого тот, намекая на Германию, упрекнул союзников, предлагавших Украине только "шлемы и спальные мешки".

То, что Шольц с Макроном не ладят, признали в разговоре с Bloomberg и близкие помощники немецкого канцлера. Там Макрона воспринимают как монархического деятеля, умеющего лишь издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.

Напряжение между канцлером Германии и президентом Франции вызывает беспокойство среди немецких социал-демократов. Так, в партии Шольца предупредили, что такой спор небезопасен для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.