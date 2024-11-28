Эксперт опроверг ложь Путина о сопоставимости "Орешника" с ядерной бомбой
Заявления Владимира Путина по поводу мощности ракеты, которую он называет "Орешником", не соответствуют действительности. Они направлены на западных партнеров Украины.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
"Орешник" сопоставим с ядерным оружием? Ложь. Не сопоставим", - сказал он.
По его словам, тактическое ядерное оружие маленькой мощности измеряется тоннами или десятками тонн. Это не слишком мощный ядерный взрыв.
"По большому счету он (Путин, - ред.) говорит правильно, можно сравнить с ядерным взрывом. Но можно сравнить с ядерным взрывом наименьшей мощности. Это будет не более чем ФАБ3000, или ФАБ1500. Тогда можно сравнить тоже КАБ и ФАБ на уровне ядерного взрыва. Очень маленького ядерного взрыва", - сказал Гетьман.
Как отметил эксперт, Путин так подает, что у людей создается впечатление, что сейчас что-то такое произойдет невероятное. "Уже какие-то специалисты, какие-то химики, но почему-то рассказывают о физических свойствах", – добавил он.
Гетман убежден, что "Орешник" - это было военно-политическое действо, чтобы повлиять на наших партнеров, что могут атаковать любую территорию в Европе.
"И что нет аналогов, и что невозможно сбить, это все ложь. Таких ракет они могли наделать 5-6, 3-4, 10, это с таким большим допуском. Они не стоят на потоке. Сказать что их не могут поразить наши средства ПВО, или европейские - это не соответствует действительности", - сказал эксперт.
Гетман считает, "что еще налеты будут с этим "Орешником"".
Путинская ракета
Напомним, Владимир Путин 28 ноября заявил о планах нанести новый удар баллистической ракетой, которую он называет "Орешником", по Украине.
"Это могут быть военные объекты, оборонные и промышленные предприятия, центры принятия решений в Киеве", – сказал он.
Путин сообщил, что "по мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сравнима с применением ядерного оружия".
Россия 21 ноября ударила по Днепру баллистической ракетой. После этого Путин заявил, что это будто бы была новая ракета "Орешник". Также он пригрозил, что РФ может нанести удары по военным объектам США, Британии и Франции.