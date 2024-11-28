Эксперт опроверг ложь Путина о сопоставимости "Орешника" с ядерной бомбой

Заявления Владимира Путина по поводу мощности ракеты, которую он называет "Орешником", не соответствуют действительности. Они направлены на западных партнеров Украины.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Орешник" сопоставим с ядерным оружием? Ложь. Не сопоставим", - сказал он.

По его словам, тактическое ядерное оружие маленькой мощности измеряется тоннами или десятками тонн. Это не слишком мощный ядерный взрыв.

"По большому счету он (Путин, - ред.) говорит правильно, можно сравнить с ядерным взрывом. Но можно сравнить с ядерным взрывом наименьшей мощности. Это будет не более чем ФАБ3000, или ФАБ1500. Тогда можно сравнить тоже КАБ и ФАБ на уровне ядерного взрыва. Очень маленького ядерного взрыва", - сказал Гетьман.

Как отметил эксперт, Путин так подает, что у людей создается впечатление, что сейчас что-то такое произойдет невероятное. "Уже какие-то специалисты, какие-то химики, но почему-то рассказывают о физических свойствах", – добавил он.

Гетман убежден, что "Орешник" - это было военно-политическое действо, чтобы повлиять на наших партнеров, что могут атаковать любую территорию в Европе.

"И что нет аналогов, и что невозможно сбить, это все ложь. Таких ракет они могли наделать 5-6, 3-4, 10, это с таким большим допуском. Они не стоят на потоке. Сказать что их не могут поразить наши средства ПВО, или европейские - это не соответствует действительности", - сказал эксперт.

Гетман считает, "что еще налеты будут с этим "Орешником"".

Путинская ракета

Напомним, Владимир Путин 28 ноября заявил о планах нанести новый удар баллистической ракетой, которую он называет "Орешником", по Украине.

"Это могут быть военные объекты, оборонные и промышленные предприятия, центры принятия решений в Киеве", – сказал он.

Путин сообщил, что "по мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сравнима с применением ядерного оружия".