Эксперт спрогнозировал, чем ВСУ будут уничтожать реактивные дроны в будущем

По мнению эксперта, такие ракеты позволят работать по широкому спектру воздушных целей – от "Герань-4" до "Бандеролей" и даже крылатых ракет.

При этом появление реактивных дронов не означает, что Украине нужно полностью перестраивать систему противовоздушной обороны. Она продолжает оставаться комплексом сил и средств в пределах малой ПВО и боевых порядков вдоль линии фронта.

Система обнаружения уже достаточно эффективно работает с новыми угрозами. Главный вопрос сейчас – средства поражения и перестройка боевых порядков и расчетов с разными типами вооружения в соответствии с потенциальными целями противника.

В то же время наращивание радарного поля и других сенсоров обнаружения остается постоянной задачей. Ведь даже лучшее средство противодействия не сработает без своевременного обнаружения, точного целеуказания и наведения.

Есть опасения, что враг перейдет на более аэродинамические платформы, благодаря чему крейсерская и максимальная скорость увеличатся еще больше. Двигатель, устанавливаемый на "Герань-4", обладает большим потенциалом, чем сейчас может реализоваться в связке с шахедообразным планером. Поэтому не исключено, что скорости таких дронов в дальнейшем будут расти.