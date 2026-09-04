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Эксперт спрогнозировал, чем ВСУ будут уничтожать реактивные дроны в будущем

13:58 04.09.2026 Пт
2 мин
Эффективное средство против "Шахедов" должно быть массовым и доступным
aimg Константин Широкун
Фото: ВСУ будут уничтожать реактивные дроны ракетами (facebook.com.ab3.army)

В перспективе приоритетом при уничтожении реактивных дронов станут относительно недорогие ракеты-перехватчики малого радиуса действия.

Об этом в колонке РБК-Украина "Почему РФ терроризирует Украину реактивными "Шахедами" и чего ждать в будущем", рассказал руководитель отдела беспилотных технологий Фонда Сергея Притулы Кирилл Люков.

По мнению эксперта, такие ракеты позволят работать по широкому спектру воздушных целей – от "Герань-4" до "Бандеролей" и даже крылатых ракет.

При этом появление реактивных дронов не означает, что Украине нужно полностью перестраивать систему противовоздушной обороны. Она продолжает оставаться комплексом сил и средств в пределах малой ПВО и боевых порядков вдоль линии фронта.

Система обнаружения уже достаточно эффективно работает с новыми угрозами. Главный вопрос сейчас – средства поражения и перестройка боевых порядков и расчетов с разными типами вооружения в соответствии с потенциальными целями противника.

В то же время наращивание радарного поля и других сенсоров обнаружения остается постоянной задачей. Ведь даже лучшее средство противодействия не сработает без своевременного обнаружения, точного целеуказания и наведения.

Есть опасения, что враг перейдет на более аэродинамические платформы, благодаря чему крейсерская и максимальная скорость увеличатся еще больше. Двигатель, устанавливаемый на "Герань-4", обладает большим потенциалом, чем сейчас может реализоваться в связке с шахедообразным планером. Поэтому не исключено, что скорости таких дронов в дальнейшем будут расти.

Как ранее сообщали в Центре противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами. Главная цель такой тактики врага – истощить систему ПВО и постоянными тревогами парализовать жизнедеятельность столицы.

Промышленность кафиров работает в ускоренном темпе, из-за чего Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.

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