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Експерт спрогнозував перешкоди для Дніпровського коксохіму через обмеження АМКУ

Новини » Економіка    13.05.2019 - 14:52
Експерт спрогнозував перешкоди для Дніпровського коксохіму через обмеження АМКУ
Фото: Сергій Біленький (УНІАН)

Експерт допускає, що будуть серйозні перешкоди в роботі підприємства

Обмеження у вигляді зобов'язань реалізовувати значну частину продукції третім особам, які після п'яти років розгляду Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав на Дніпровський коксохімічний завод (ДКХЗ), будуть створювати серйозні перешкоди в роботі підприємства, в тому числі і в частині планування обсягів виробництва. Таку думку висловив голова Федерації металургів України Сергій Біленький, повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, з моменту отримання заявки АМКУ надав дозвіл міжнародній вертикально інтегрованій гірничо-металургійній групі компаній "Метінвест" на покупку більше 50% акцій Дніпровського коксохімічного заводу. При цьому АМКУ передбачив ряд обмежень при здійсненні цієї угоди.

"Обмеження, які накладаються рішенням АМКУ у вигляді зобов'язань реалізовувати значну частину продукції третім особам, будуть створювати серйозні перешкоди в роботі підприємства, в тому числі і в частині планування обсягів виробництва (з урахуванням постійно мінливої кон'юнктури ринку). Поки будуть діяти накладені АМКУ обмеження, "Метінвест" не буде отримувати того економічного ефекту, який міг би бути", - сказав Біленький.

Згідно з обмеженням, протягом 7 років "Метінвест" зобов'язаний продавати не менше половини окремих видів продукції заводу третім особам, не пов'язаним з нею. Як відомо, ДКХЗ спеціалізується на виробництві коксу, смоли сульфату амонію і продуктів переробки. Відомості про обсяги реалізації продукції протягом усього часу дії обмежень група повинна подавати в АМКУ.

Зазначимо, коксохімічне виробництво – це В2В і може ефективно функціонувати тільки якщо вбудовано у вертикально-інтегрований виробничий ланцюжок. Це одна з причин, по якій російська група "Євраз" в 2014 році, виходячи з бізнесу в ГМК України, стала шукати покупця на актив, а не залишила його собі, говорять учасники ринку.

Як відомо, Антимонопольний комітет України протягом п'яти років розглядав звернення групи "Метінвест" щодо дозволу на купівлю Дніпровського коксохімічного заводу - одного з найстаріших і знакових підприємств гірничо-металургійного комплексу України. Рішення було прийнято 19 квітня, однак АМКУ передбачив у своєму рішенні обмеження, які є безпрецедентними, як і строки розгляду комітетом заявки "Метінвесту", кажуть експерти.

За їх словами, з урахуванням досить високої конкуренції серед виробників коксу в Україні та відсутність будь-яких бар'єрів для імпортерів, дії АМКУ виглядають як упереджене і неповажне ставлення до всієї галузі українського ГМК.

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Новини України МетинвестАвдеевский коксохимический заводАнтимонопольний комітет України
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