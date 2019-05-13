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Эксперт спрогнозировал помехи для Днепровского коксохима из-за ограничений АМКУ

Новости » Экономика    13.05.2019 - 14:52
Эксперт спрогнозировал помехи для Днепровского коксохима из-за ограничений АМКУ
Фото: Сергей Беленький (УНИАН)

Эксперт допускает, что будут серьезные помехи в работе предприятия

Ограничения в виде обязательств реализовывать значительную часть продукции третьим лицам, которые после пяти лет рассмотрения Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на Днепровский коксохимический завод (ДКХЗ), будут создавать серьезные помехи в работе предприятия, в том числе и в части планирования объемов производства. Такое мнение высказал председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, сообщает РБК-Украина

Как известно, с момента получения заявки АМКУ предоставил разрешение международной вертикально интегрированной горно-металлургической группе компаний "Метинвест" на покупку более 50% акций Днепровского коксохимического завода. При этом АМКУ предусмотрел ряд ограничений при осуществлении этой сделки.

"Ограничения, которые накладываются решением АМКУ в виде обязательств реализовывать значительную часть продукции третьим лицам, будут создавать серьезные помехи в работе предприятия, в том числе и в части планирования объемов производства (с учетом постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка). Пока будут действовать наложенные АМКУ ограничения, "Метинвест" не будет получать того экономического эффекта, который мог бы быть", - сказал Беленький.

Согласно ограничениям, в течение 7 лет "Метинвест" обязан продавать не менее половины отдельных видов продукции завода третьим лицам, не связанным с ней. Как известно, ДКХЗ специализируется также на производстве кокса, смолы сульфата аммония и продуктов переработки. Сведения об объемах реализации продукции в течение всего времени действия ограничений группа должна подавать в АМКУ.

Отметим, коксохимическое производство – это В2В и может эффективно функционировать только если встроено в вертикально-интегрированную производственную цепочку. Это одна из причин, по которой российская группа "Евраз" в 2014 году, выходя из бизнеса в ГМК Украины, стала искать покупателя на актив, а не оставила его себе, говорят участники рынка.

Как известно, Антимонопольный комитет Украины в течение пяти лет рассматривал обращение группы "Метинвест" в отношении разрешения на покупку Днепровского коксохимического завода - одного из старейших и знаковых предприятий горно-металлургического комплекса Украины. Решение было принято 19 апреля, однако АМКУ предусмотрел в своем решении ограничения, которые являются беспрецедентными, как и сроки рассмотрения комитетом заявки "Метинвеста", говорят эксперты.

По их словам, с учетом достаточно высокой конкуренции среди производителей кокса в Украине и отсутствия каких-либо барьеров для импортеров, действия АМКУ выглядят как предвзятое и неуважительное отношение ко всей отрасли украинского ГМК.

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Новости Украины МетинвестАвдеевский коксохимический заводАнтимонопольный комитет Украины
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