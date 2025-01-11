ЕС со следующей недели начнет готовить новые санкции против России, - СМИ
Еврокомиссия со следующей недели начнет подготовку новых санкций против России. Пакет хотят принять в третью годовщину начала полномасштабной войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
Издание со ссылкой на европейских дипломатов отмечает, что со следующего вторника, 14 января, Еврокомиссия начнет консультации со странами ЕС по 16-му пакету санкций против России.
Послы стран ЕС должны изложить свои предложения, а также беспокойство касательно следующего пакета санкций. Только после этого Еврокомиссия представит свои предложения, которые должны поддержать все члены ЕС.
Польша, которая председательствует в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят в третью годовщину начала войны в Украине, то есть 24 февраля 2025 года.
Издание отмечает, что переговоры по санкциям будут непростыми. Словакия и Венгрия, вероятно, будут блокировать новый пакет.
Санкции против России
Напомним, ЕС принял 15-й пакет санкций против Москвы 15 декабря прошлого года. В санкционный список попали 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР.
Санкции ввели против "теневого флота" и энергосектора РФ, россиян, которые причастны к удару по больнице "Охматдет" и депортации украинских детей.
Как сообщали СМИ, Европейский Союз хочет объявить 16-й пакет санкций против России в третью годовщину вторжения в Украину.
Стоит добавить, что США и Великобритания 10 января ввели санкции против российских нефтесервисных компаний, а именно "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.