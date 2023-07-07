Эксперт рассказал о сильных сторонах кассетных боеприпасов, которые может получить Украина

Украина может получить от США кассетные боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, скорее всего это будут DPICM. Это мощное конвенционное средство для массового уничтожения превосходящих сил противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий военного эксперта портала Defense Express Валерия Рябых.

Что такое кассетные боеприпасы

Это разновидность боевого припаса, при разрыве которого выбрасываются так называемые суббоеприпасы (меньшего размера). Обычно применяются для уничтожения пехотных или танковых соединений на большой территории, а также для разрушения взлетно-посадочных полос.

Кассеты могут быть управляемыми и неуправляемыми, сбрасываемыми и несбрасываемыми. Ими снаряжают боеприпасы для ведения огня из самолетов, артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК).

Что касается американских боеприпасов для Украины, то, по данным Reuters, речь идет об артиллерийских снарядах для пушек калибра 155-мм. Скорее всего, это будут DPICM.

Сильные стороны артиллерийских боеприпасов

Военный эксперт портала Defense Express Валерий Рябых отмечает, что они разрабатывались во времена активного противостояния США и Советского Союза. И рассматривались как мощное конвенционное средство для массового уничтожения превосходящих сил противника: живой силы, легкой бронетехники, артиллерийских и минометных расчетов, а также других вооружений без тяжелой брони.

"По оценкам специалистов, если говорить о DPICM, один снаряд более эффективен для таких задач. Благодаря тому, что он разделяется на несколько субэлементов, которые покрывают значительную площадь. Например, артиллерийский боеприпас калибра 155-мм содержит 88 суббоеприпасов и позволяет покрывать площадь в радиусе 300 метров", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Сколько таких снарядов у США

В 2008 году американская армия начала отказываться от DPICM из-за доли субэлементов в около 3%, которые не разрываются, фактически превращаются в мины и подвергают опасности мирных жителей. Но они до сих пор хранятся в большом количестве и могут быть использованы в экстренных случаях.

Не исключено, что таким экстренным случаем стала помощь Украине в ее летнем контрнаступлении. Считается, что оно продвигается более медленными темпами, чем ожидалось, из-за прочно выстроенной обороны оккупационных войск и массового минирования территорий на юге и востоке.

"В США накоплено их около 3 млн единиц. Естественно, это мощный ресурс, который может быть использован в условиях нехватки снарядов в объемах, необходимых для выполнения задач Вооруженных сил во время контрнаступления и достижения конечной цели - освобождения всех оккупированных территорий", - добавил эксперт.

Кассетные боеприпасы для Украины

Еще в конце 2022 CNN сообщало, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Байдена не была готова выполнить это пожелание.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.

The Washington Post написало, что президент США Джо Байден одобрил передачу Украине спорных кассетных боеприпасов. О предоставлении помощи должны объявить сегодня.

Больше информации о том, что такое кассетные боеприпасы и для чего они ВСУ – в материале РБК-Украина.