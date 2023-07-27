Эксперт рассказал, что может ускорить наступление ВСУ на юге

Он отметил, что в настоящее время Силы обороны на юге не имеют преимущества ни в авиации, ни в средствах ПВО. В то же время саперы работают в крайне опасных условиях.

"Я не думаю, что в ближайшей перспективе нам удастся пройти такое расстояние, чтобы рассуждать об освобождении Мелитополя. Кроме очень плотного минирования, враг оказывает ожесточенное сопротивление. Поэтому наше движение будет медленным и постепенным, но, конечно, неотвратимым", - сказал он.

При этом помочь справиться с противником может планомерный подрыв его боеспособности. Вероятно, наши бойцы делают большую ставку на удары по объектам в оккупированном Крыму.

Контрнаступление на юге

На этой неделе в Силах обороны сообщили об успехах на Бердянском направлении. Они продвинулись на 500 метров вдоль линии фронта в районе Старомайорского в Донецкой области.

Кроме того, The New York Times отмечало, что украинские военные ужесточают наступление в Запорожской области. Они хотят перерезать россиянам "сухопутный путь" в Крым.

К тому же, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на успехи украинских войск. Он добавил, что новости будут позже.

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